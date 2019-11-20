Гибкий смартфон Samsung Galaxy W20 5G дебютировал в Китае

Компания Samsung официально представила в Китае мощный смартфон Galaxy W20 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Об этом сообщило издание 3DNews.
В основу смартфона легла гибкая модель Galaxy Fold. Поэтому конструкция и ключевые характеристики аппарат Galaxy W20 5G унаследовал у прародителя. Но есть и некоторые отличия.
Кроме того, по сравнению с Galaxy Fold смартфон Galaxy W20 5G получил едва заметные изменения в дизайне. В остальном это все тот же гибкий первенец южнокорейского гиганта.
Аппарат получил экран Infinity Flex Display QXGA+, который складывается внутрь. Есть дополнительный внешний экран Super AMOLED HD+ с диагональю
Цену Galaxy W20 5G производитель пока не назвал. Напомним, что Galaxy Fold стоит $1980.