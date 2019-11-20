Гибкий смартфон Samsung Galaxy W20 5G дебютировал в Китае

Компания Samsung официально представила в Китае мощный смартфон Galaxy W20 5G с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Об этом сообщило издание 3DNews.

В основу смартфона легла гибкая модель Galaxy Fold. Поэтому конструкция и ключевые характеристики аппарат Galaxy W20 5G унаследовал у прародителя. Но есть и некоторые отличия.

Фото Samsung. Смартфон Galaxy W20 5G

Так, Galaxy W20 5G — первый смартфон Samsung, построенный на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Этот чип отличается от обычной версии Snapdragon 855, примененной в Galaxy Fold, повышенными частотами вычислительных ядер и графического блока.

Кроме того, по сравнению с Galaxy Fold смартфон Galaxy W20 5G получил едва заметные изменения в дизайне. В остальном это все тот же гибкий первенец южнокорейского гиганта.

Аппарат получил экран Infinity Flex Display QXGA+, который складывается внутрь. Есть дополнительный внешний экран Super AMOLED HD+ с диагональю 4,6 дюйма .

Фото Samsung. Смартфон Galaxy W20 5G

Смартфон получил шесть камер, 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Аккумулятор менее емкий, чем у Galaxy Fold (4380 мАч) — 4235 мАч.

Цену Galaxy W20 5G производитель пока не назвал. Напомним, что Galaxy Fold стоит $1980.