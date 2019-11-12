23:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Выбран самый красивый смартфон 2019 года. Возможно, вы о нем и не слышали

Фото из интернета. Смартфон Meizu 16s Pro

Премию Swan Award 2019 на China Mobile Competition получил смартфон Meizu 16s Pro. Гаджет победил в номинации «Лучший дизайн смартфона», сообщила страница Meizu Fans Global в Facebook.

Meizu 16s Pro презентовали в Китае в августе. Смартфон имеет 6,2-дюймовый Super AMOLED дисплей без вырезов и отверстий с тонкими симметричными рамками со встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Особенность гаджета — задняя панель с градиентной расцветкой.

из интернета
Фото из интернета. Смартфон Meizu 16s Pro
Смартфон оснащен процессором Snapdragon 855 Plus, тройной камерой с разрешением основного сенсора 48 мегапикселей. Объем оперативной памяти — от 6 до 8 гигабайт, встроенной — от 128 до 256 гигабайт с накопителем.

Гаджет получил систему тактильной отдачи mEngine 3.0 — аналог Taptic Engine в устройствах Apple. Емкость аккумулятора — 3600 мАч.
Ссылка:
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Meizu представила смартфон без SIM-карты, динамиков, кнопок и разъемов
Популярные новости
Xiaomi представила удлиненный и&nbsp;недорогой смартфон Qin&nbsp;2 Pro Xiaomi представила удлиненный и недорогой смартфон Qin 2 Pro
В&nbsp;Китае предотвращают самоубийства через интернет В Китае предотвращают самоубийства через интернет
WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей. Как избежать наказания
Instagram начинает тестировать в&nbsp;США функцию, скрывающую лайки Instagram начинает тестировать в США функцию, скрывающую лайки
Бизнес
Более 96&nbsp;процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 96 процентов жителей Кыргызстана имеют доступ к 4G LTE от О!
Внимание, учебная тревога! В&nbsp;БЦ&nbsp;&laquo;Асыл Таш&raquo; проведут противопожарные учения Внимание, учебная тревога! В БЦ «Асыл Таш» проведут противопожарные учения
Клиентам сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; вручили новые кроссоверы Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы
На&nbsp;Джеруе началась добыча руды На Джеруе началась добыча руды
12 ноября, вторник
23:52
Выбран самый красивый смартфон 2019 года. Возможно, вы о нем и не слышали Выбран самый красивый смартфон 2019 года. Возможно, вы ...
23:31
Убийство прокурора Анарбая Мамажакыпова. Подсудимому грозит пожизненный срок
23:06
Пьяный водитель развлекал полицейских частушками, пока они составляли протокол
22:41
Мэрия Бишкека готовит единую карту жилых массивов
22:26
Солдат ГСИН заставляют рубить деревья у дома офицера