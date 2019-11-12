Выбран самый красивый смартфон 2019 года. Возможно, вы о нем и не слышали

Премию Swan Award 2019 на China Mobile Competition получил смартфон Meizu 16s Pro. Гаджет победил в номинации «Лучший дизайн смартфона», сообщила страница Meizu Fans Global в Facebook.

Meizu 16s Pro презентовали в Китае в августе. Смартфон имеет 6,2-дюймовый Super AMOLED дисплей без вырезов и отверстий с тонкими симметричными рамками со встроенным датчиком отпечатков пальцев.

Особенность гаджета — задняя панель с градиентной расцветкой.

Фото из интернета. Смартфон Meizu 16s Pro

Смартфон оснащен процессором Snapdragon 855 Plus, тройной камерой с разрешением основного сенсора 48 мегапикселей. Объем оперативной памяти — от 6 до 8 гигабайт, встроенной — от 128 до 256 гигабайт с накопителем.

Гаджет получил систему тактильной отдачи mEngine 3.0 — аналог Taptic Engine в устройствах Apple. Емкость аккумулятора — 3600 мАч.