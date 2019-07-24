Toyota представила роботов, которые заменят волонтеров на Олимпиаде-2020

Вместо обычных волонтеров на Олимпийских играх в Токио появятся разнообразные роботы — они будут встречать гостей, делать фото и помогать посетителям. Об этом сообщил портал TechCrunch.

Два главных робота Toyota Miraitowa и Someity станут официальными талисманами Игр 2020 года. Они будут стоять на главных мероприятиях, встречать гостей и делать фотографии. Глаза роботов умеют двигаться и демонстрировать реакцию на людей. Они умеют двигать руками и ногами.

Toyota планирует распространить роботов-талисманов по всей Японии, чтобы жители других городов могли стать частью мероприятия.

Фото TechCrunch. Человекоподобный робот для Олимпиады

Талисманы больше похожи на игрушки. У Toyota есть большой человекоподобный робот с похожими функциями. Он будет находиться на больших мероприятиях и вести трансляцию с видео и звуком. С его помощью зрители смогут общаться со спортсменами.

Фото TechCrunch. Робот T-TR1

Есть еще один робот T-TR1 для удаленного общения с болельщиками и спортсменами — по сути, большой экран на колесах. С помощью камеры, микрофона и динамиков люди из другого города смогут отчасти побывать на Олимпийских играх и поговорить с очевидцами.

Фото TechCrunch. Робот-помощник HSR и робот-доставщик DSR

На трибунах будут работать в паре два робота — помощник HSR и доставщик DSR. Первый поможет посетителям находить места и привезет мелкий груз вроде сувениров. Второй заменит людей, которые разносят еду по стадиону. С помощью специального планшета можно заказать закуску и напитки, и через некоторое время их привезет робот.

Фото TechCrunch. Робот FSR

Последний робот FSR поможет спортсменам. Он будет ездить по полю и приносить мячи, копья и другой инвентарь на место после того, как спортсмен сделает бросок.