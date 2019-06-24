Складной планшет Surface с двумя экранами выпустит Microsoft

Microsoft выпустит планшет с двумя 9-дюймовыми дисплеями и соотношением сторон 4:3. Новый Surface будет складываться пополам, как ноутбук, сообщил Forbes.

Microsoft заменит традиционную клавиатуру ноутбуков на дополнительный экран. Таких решений на рынке было несколько, но только у Microsoft есть возможность сделать его популярным. Поэтому со складным планшетом Surface компания выпустит новую Windows 10, которую называют Core OS, — она будет поддерживать устройства с двумя экранами.

Также складной Surface будет работать на новом 10-нанометровом процессоре Intel Lakefield и сможет запускать Android-приложения. Планшет будет относиться к категории «всегда подключенных ПК» — это значит, что благодаря LTE или 5G компьютер даже в фоновом режиме сможет подключаться к интернету для обновления программ, загрузки данных и других задач. В этом плане компьютер на Windows становится ближе к смартфонам, которые даже с выключенным экраном получают уведомления и прочее.

Surface нового формата должны представить в первой половине 2020 года. Возможно, его оставят для ежегодной конференции Build для разработчиков. Неизвестно, покажет ли Microsoft новую версию Windows 10 (Core OS) отдельно или она совместит два анонса.