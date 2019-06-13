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Техноблог

Британец гоняет по городу на комфортном диваномобиле

Английский фанат автотюнинга Эд Чайна сконструировал комфортное транспортное средство, поставив на колеса двухместный диван. Об этом пишет издание «АвтоПарк».

Его необычная конструкция способна разгоняться до 40 миль в час. На ее создание британец потратил два десятка лет, но оно того стоило. Когда Эд мчится на плюшевом четырехколесном драндулете по городу, встречные водители одобрительно сигналят и поднимают вверх большой палец.

Полиция, кстати, смотрит на экзотическое транспортное средство снисходительно, ведь все необходимое — оптика и зеркала заднего вида — на диваномобиле есть.

Для придания детищу максимальной аутентичности Эд Чайна даже руль оформил под блюдо с пиццей, а рычаг передач — под баночку пива на подлокотнике.
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