Сотни дорогих автомобилей оказались на свалке в ОАЭ

Ferrari, Rolls Royce, Bentley, Range Rover и Lamborghini входят в число машин, которые брошены и гниют на открытом воздухе в пустыне Объединенных Арабских Эмиратов. Жара и грязь негативно сказались на дорогих автомобилях, но их охотно разбирают на запчасти, пишет издание «АвтоПарк».

Большинство владельцев являются экспатриантами, покинувшими ОАЭ несколько лет назад после того, как не выполнили свои обязательства по кредитам и вынуждены были бросить машины, убегая из Эмиратов.

После финансового краха в 2012 году многие иностранные граждане в спешке бежали из Дубая, поняв, что их доходы не могут соответствовать роскошному образу жизни. Жесткие штрафы за неоплаченные долги по законам шариата привели к тому, что некоторые попросту бросали спортивные автомобили прямо в аэропорту.

Мохсин Латиф, 25-летний блогер, который снял это уникальное видео, считает, что свалка машин является самой большой в Эмиратах, и, возможно, в районе Аравийского полуострова.

«Суперкары, роскошные и винтажные автомобили, классические, вы можете найти их все здесь, — написал блогер. — Я понятия не имею, сколько им лет, но это одни из самых дорогих автомобилей в мире».

По его словам, люди приезжают сюда из разных стран, чтобы купить автозапчасти для дорогих автомобилей за полцены.