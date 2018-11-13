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Техноблог

Владелец BMW нанес список поломок на автомобиль, чтобы отомстить компании

Фото «За рулем». Все неисправности точно запротоколированы и нанесены на кузов автомобиля в порядке их появления

Необычный способ мести компании BMW придумал житель Эстонии, который в течение двух лет непрерывно ремонтировал машину. Об этом сообщило издание «За рулем».

Эстонец приобрел седан BMW 7-й серии осенью 2016 года за 122 тысячи 700 евро. Это была демонстрационная машина для покупателей, она накатала около 12 тысяч километров, и клиент об этом знал. Тем не менее о предстоящем масштабе бедствия он и не догадывался.

Неприятности начались, когда он не успел проехать и пяти тысяч километров. К настоящему времени пробег машины составляет чуть более 50 тысяч километров, и за это время в ней сломалось очень многое.

К наиболее серьезным проблемам относятся замена двигателя, компрессора, рулевого колеса и коробки передач. И все это не считая мелких неисправностей, которые сыпались как из рога изобилия.

Фото «За рулем». Финальный снимок, адресованный компании BMW

Взбешенный эстонец составил список всех проблем, возникших с автомобилем за два года, и нанес их на кузов BMW с подписью: «Цена машины — 122700 евро, и вот что вы получаете за эти деньги», а далее список неисправностей.

Специально для компании BMW он сделал фотографию с пристегнутой к автомобилю лошадью, при этом хорошо видна другая надпись справа на кузове: «Здесь должно быть 450 лошадиных сил, но на самом деле она только одна, да и та тянет с трудом».
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