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Техноблог

Инженеры научили микродроны открывать двери

Фото YouTube. Маленький дрон поднимает полную бутылку с водой

Группа ученых Стэнфордского университета и Политехнической школы Швейцарии разработали микродроны, которые умеют поднимать объекты в 40 раз тяжелее себя и открывать двери. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Такого результата удалось добиться благодаря лебедке и адгезивам — материалам, которые повышают сцепление с поверхностью. За счет более эффективной тяги 100-граммовый дрон может поднять объект до четырех килограммов, например, полную бутылку воды.

Кроме того, два таких дрона могут открыть дверь:

При создании дронов ученые вдохновлялись осами. Они, если не могут поднять добычу и улететь в улей, начинают ее тащить по земле, создавая лапами сильное сцепление. Так насекомые тянут объекты в несколько раз тяжелее самих себя, а теперь этому научились и дроны.
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