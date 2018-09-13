Усэйн Болт выиграл забег в невесомости. Он самый быстрый на земле и в космосе

Восьмикратный олимпийский чемпион и самый быстрый человек на планете Усэйн Болт поучаствовал в челночных бегах в условиях невесомости и победил. Об этом сообщила meduza.

Соревнование прошло на модифицированном самолете Airbus Zero-G. За счет определенных маневров во время полета на лайнере возникла низкая гравитация.

В забеге, помимо Болта, участвовали двое французов: астронавт Жан-Франсуа Кларвой и дизайнер Октав де Голль, разработавший бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости.

В ходе испытания Усэйн Болт несколько раз коснулся ногами пола и кувыркнулся. Сначала он отставал от остальных участников, но после сумел вырваться вперед.