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Спорт

Усэйн Болт выиграл забег в невесомости. Он самый быстрый на земле и в космосе

Фото Twitter. Усэйн Болт в невесомости

Восьмикратный олимпийский чемпион и самый быстрый человек на планете Усэйн Болт поучаствовал в челночных бегах в условиях невесомости и победил. Об этом сообщила meduza.

Соревнование прошло на модифицированном самолете Airbus Zero-G. За счет определенных маневров во время полета на лайнере возникла низкая гравитация.

В забеге, помимо Болта, участвовали двое французов: астронавт Жан-Франсуа Кларвой и дизайнер Октав де Голль, разработавший бутылку, из которой можно пить шампанское в невесомости.

В ходе испытания Усэйн Болт несколько раз коснулся ногами пола и кувыркнулся. Сначала он отставал от остальных участников, но после сумел вырваться вперед.
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