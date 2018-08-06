Спортивный календарь с 6 по 12 августа

4-11 августа. Международные соревнования BishkekCup-2 по теннису. Бишкек

За победу борются молодые спортсмены из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Неделей ранее в Бишкеке прошел аналогичный турнир с похожим составом участников.

6 августа. Клубный чемпионат Азии по футзалу. Группа С, третий тур. Джокьякарта (Индонезия)

EREM (Кыргызстан) — «Вик Виперс» (Австралия).

Эти команды встречались на ЧА-2017, и тогда EREM выиграл. В этот раз для попадания в плей-офф отечественному клубу также нужна победа.

6-11 августа. Первенство мира по бильярду. Бельцы (Молдова)

Турнир проходит в дисциплине свободная пирамида среди игроков 16-19 лет. От Кыргызстана выступает Арсен Каленбаев.

10 августа. Международные соревнования по кикбоксингу. Ангрен (Узбекистан)

В программе профессиональные бои по правилам К-1. Кыргызстан представляют несколько спортсменов, в том числе двукратный чемпион Азии Сергей Дубов.

10-12 августа. Международные соревнования Гран-при по дзюдо. Будапешт (Венгрия)

На татами вышли около 640 спортсменов из 90 стран. Среди них и кыргызстанцы.

11 августа. Международные соревнования WEF 60 Proffight 25 по кулатуу эртаймаш. Кара-Суу

Запланированы поединки бойцов-профессионалов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.

11 августа. Соревнования SummerLeague по баскетболу 3×3, второй тур. Бишкек, школа № 29

Это новый турнир для Кыргызстана. В программе четыре тура. Играют мужские команды.

12 августа. Соревнования Issyk-KulSwimChallenge по плаванию. Иссык-Кульская область

Участникам необходимо ни много ни мало переплыть озеро Иссык-Куль. Дистанция заплыва — 14 километров.