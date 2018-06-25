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Спорт

Кыргызстанцы заняли второе место на международном турнире по баскетболу

Кыргызстанцы заняли второе место на международном турнире по баскетболу 3×3 (стритболу). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

из архива ИА «24.kg»
Фото из архива ИА «24.kg». Турнир по баскетболу 3х3

В городе Астане (Казахстан) 23-24 июня прошли состязания CABA Quest Stop. Среди мужчин за победу боролись семь команд из РК, КР и Туркменистана. На предварительном этапе их разделили на две группы. В группе A отечественная команда Team Bishkek победила казахстанский клуб Atyrau Isker (22:12) и сборную Туркменистана (16:9). В полуфинале повержена команда MaO из РК (22:17). В решающем поединке Team Bishkek не справилась с еще одной местной командой Zhigalma (14:20).

В группе B выступал еще один коллектив из КР — Bars Team. Он проиграл три матча и в итоговом протоколе стал седьмым.
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