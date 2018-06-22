Кыргызстанка выиграла два «золота» на международном турнире по плаванию

Кыргызстанка выиграла два «золота» на турнире по плаванию в России. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В Обнинске 20-22 июня проходят ежегодные всероссийские состязания Arena Water Instinct. Наша Елизавета Рогожникова, блиставшая на них в 2017 году, и в этот раз показывает отличные результаты.

Она заняла первое место в заплыве на 400 метров вольным стилем (результат — 4 минуты 28,73 секунды) и на 200 метров на спине (2 минуты 19,91 секунды). А на дистанции 200 метров комплексным плаванием у нее «серебро» — 2 минуты 25,95 секунды.