Сборная Кыргызстана завершила выступление на Кубке мира по баскетболу

Мужская сборная Кыргызстана сегодня проиграла в четвертом туре Кубка мира по баскетболу 3 × 3 (стритбол). Об этом сообщил официальный сайт состязаний.

Турнир проходит на Филиппинах. В заключительном поединке группового этапа в группе A кыргызстанцы встречались с одними из фаворитов состязаний — сербами. Сотворить сенсацию не удалось: соперники победили со счетом 21:9.

На этом сборная КР завершила участие в Кубке мира. Выиграв один матч из четырех, она стала пятой в своей группе. На первом месте сербы, на втором нидерландцы, на третьем новозеландцы, на четвертом — румыны.

Это было первое в истории выступление нашей команды на столь престижном турнире.