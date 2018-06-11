Мужская сборная Кыргызстана уступила в третьем туре Кубка мира по баскетболу 3×3 (стритболу). Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Соревнования продолжаются в Маниле (Филиппины). Сегодня в третьем туре группового этапа в группе А кыргызстанцы встретились с новозеландцами. Наша команда провалила первую половину матча: ошибалась в обороне и атаке. В концовке она выглядела лучше соперника, но нагнать его не успела. Итог — 20:15 в пользу сборной Новой Зеландии.

Матч сборных Новой Зеландии и КР (на видеозаписи он четвертый по счету):

Напомним, в первом туре отечественная команда уступила сборной Нидерландов, а затем одолела Румынию. Позднее в заключительном туре группового этапа кыргызстанцы сыграют с сербами.