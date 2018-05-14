В Бишкеке подвели итоги чемпионата Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке 12 и 13 мая прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом ИА «24.kg» сообщили организаторы состязаний.

За победу боролись 130 спортсменов из столицы и регионов. Главной целью турнира была подготовка к Азиатским играм и чемпионату мира. Азиада пройдет в августе в Индонезии, ЧМ — в октябре в Венгрии.

Одной из самых упорных получилась финальная схватка в весовой категории 60 килограммов , где схлестнулись именитые Каныбек Жолчубеков и Калы Сулайманов. Более опытный Жолчубеков победил с минимальным преимуществом.

Возможно, самым ожидаемым было выступление действующего чемпиона Азии 19-летнего Акжола Махмудова. Впервые борясь на «взрослом» чемпионате КР, он стал лучшим в весе 77 килограммов .