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Спорт

В Бишкеке подвели итоги чемпионата Кыргызстана по греко-римской борьбе

В Бишкеке 12 и 13 мая прошел чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Об этом ИА «24.kg» сообщили организаторы состязаний.

За победу боролись 130 спортсменов из столицы и регионов. Главной целью турнира была подготовка к Азиатским играм и чемпионату мира. Азиада пройдет в августе в Индонезии, ЧМ — в октябре в Венгрии.

Одной из самых упорных получилась финальная схватка в весовой категории 60 килограммов, где схлестнулись именитые Каныбек Жолчубеков и Калы Сулайманов. Более опытный Жолчубеков победил с минимальным преимуществом.

Возможно, самым ожидаемым было выступление действующего чемпиона Азии 19-летнего Акжола Махмудова. Впервые борясь на «взрослом» чемпионате КР, он стал лучшим в весе 77 килограммов.

Кроме того, в категории 55 кг первенствовал Балбай Дордоков, 63 кг — Урмат Аматов, 67 кг — Амантур Исмаилов, 72 кг — Жанат Кыйлыбаев. В весе 82 кг победил Саматбек Чоноралиев, 87 кг — Самат Ширдаков, 97 кг — Узур Джузупбеков, 130 кг — Аманбек Токтогонов.
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