17:31
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Спорт

У кыргызстанцев пять золотых медалей на международном турнире по кыргыз курошу

Кыргызстанцы выиграли пять золотых медалей на международном турнире по кыргыз курошу. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования прошли в городе Анкаре с участием ста спортсменов из Афганистана, Казахстана, КР, Монголии, Турции и Узбекистана. Медали разыгрывались в семи весовых категориях. Отечественные борцы стали лучшими в пяти.

Отличились Чынгыз Русланбек уулу (60 кг), Камбарали Хабибуллаев (70 кг), Элдияр Алымкулов (80 кг), Кадыр Хабибуллаев (85 кг) и Максат Акылбеков (90 кг).

В командном зачете сборная КР заняла первое место.
Ссылка:
просмотров: 76
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке подвели итоги международного турнира по кыргыз курошу
Мээрим Жуманазарова выиграла «бронзу» на турнире по борьбе на Азиатских играх
Сборная Кыргызстана вошла в десятку лучших в медальном зачете Азиатских игр
Две кыргызстанки выиграли «золото» на турнире по алышу на Азиатских играх
Пять кыргызстанцев пробились в финал турнира по борьбе алыш на Азиатских играх
Борец Нурбек Кожобеков выиграл «серебро» на Азиатских играх
Кыргызстанка Мээрим Момунова — чемпионка Азиатских игр
Кыргызстанцы выиграли две медали на турнире по борьбе алыш на Азиатских играх
У Кыргызстана 30 медалей на Азиатских играх
Борец Тынчтыкбек уулу Бекзат — чемпион Азиатских игр
Популярные новости
Наш Овечкин: как юный хоккеист из&nbsp;Кыргызстана прорывается в&nbsp;НХЛ Наш Овечкин: как юный хоккеист из Кыргызстана прорывается в НХЛ
Восток&nbsp;&mdash; дело тонкое. В&nbsp;Бишкеке прошел турнир по&nbsp;танцу живота Восток — дело тонкое. В Бишкеке прошел турнир по танцу живота
Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018 по&nbsp;футболу Состоялась жеребьевка чемпионата мира-2018 по футболу
На&nbsp;зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по&nbsp;карате На зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по карате
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!