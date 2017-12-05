У кыргызстанцев пять золотых медалей на международном турнире по кыргыз курошу

Кыргызстанцы выиграли пять золотых медалей на международном турнире по кыргыз курошу. Об этом сообщили в пресс-службе Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования прошли в городе Анкаре с участием ста спортсменов из Афганистана, Казахстана, КР, Монголии, Турции и Узбекистана. Медали разыгрывались в семи весовых категориях. Отечественные борцы стали лучшими в пяти.

Отличились Чынгыз Русланбек уулу (60 кг), Камбарали Хабибуллаев (70 кг), Элдияр Алымкулов (80 кг), Кадыр Хабибуллаев (85 кг) и Максат Акылбеков (90 кг).

В командном зачете сборная КР заняла первое место.