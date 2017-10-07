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Спорт

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на чемпионате мира по ММА

Кыргызстанцы выиграли пять медалей на чемпионате мира по смешанным единоборствам (ММА). Об этом сообщает официальный сайт всемирной ассоциации данного вида спорта.

Как отмечается, состязания прошли 6 и 7 октября в городе Астане (Казахстан). Участвовали бойцы из 30 стран. Из восьми представителей Кыргызстана в призеры пробились пятеро.

В весовой категории 70,3 килограмма Кубанычбек Туратбек уулу уступил в финале россиянину Али Абдухаликову и выиграл серебряную медаль. Азатбек Анарбай уулу (56,7 кг), Тологон Рахманберди уулу (77,1 кг), Олжобай Кудайрберди уулу (84 кг) и Осман Абдулазизов (93 кг) стали бронзовыми призерами.
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