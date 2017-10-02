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Спорт

В Бишкеке прошло первенство города по велоспорту

В Бишкеке накануне прошло открытое первенство города по велоспорту. Об этом сообщили организаторы – Фонд развития велоспорта и Федерация триатлона КР.

В программе была индивидуальная гонка на время с раздельным стартом на 25 километров. Участвовали более ста спортсменов. Борьба за победу разворачивалась в семи категориях.

В категории «шоссе-мастерс» и в абсолютном зачете первым стал Вадим Ежаков. В категории «шоссе-элита» победил Валерий Копытин. Среди девушек-шоссейниц первенствовала Екатерина Степанова, среди ветеранов – Станислав Вдовин.

В категории «МТБ-элита» отличился Рафаэль Сабитов, «МТБ-любители» - Нурбек Бердикеев, «МТБ-девушки» – Елена Клюг.
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