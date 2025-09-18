Кыргызстанец выиграл в экстремальной велогонке по горам Дагестана

Кыргызстанский ультрамарафонец Влад Подофедов выиграл российскую байкпакинговую гонку в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале Russia Bikepacking.

На гонке «Дагестан: Перевальный взлет» он преодолел 460 километров с набором высоты около 14 тысяч метров за 52 часа 22 минуты.

В августе спортсмен занял 6-е место на международной гонке Silk Road Mountain Race в Кыргызстане — одном из самых тяжелых соревнований в мире, с дистанцией около 1 тысячи 900 километров и 30 тысяч метров набора высоты, став самым быстрым участником.

Байкпакинговые гонки — это автономные веломарафоны по бездорожью, где спортсмены сами планируют питание, сон и навигацию. Гонка в Дагестане прошла по горным районам с суровым рельефом, резкими перепадами высот и минимальной инфраструктурой.