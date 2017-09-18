В Бишкеке подвели итоги первенства города по триатлону

В Бишкеке накануне прошло открытое первенство города по триатлону. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись около 80 атлетов. В категории «супер-спринт» участникам необходимо было проплыть 300 метров, затем проехать на велосипеде восемь километров и пробежать два километра. Среди юниоров 12-14 лет лучшим стал Руслан Бурдюков, среди юниорок – Дарья Примушко. Среди мальчиков 15-17 лет победил Антон Егоров.

Взрослые состязались в категории «спринт». Им надо было проплыть 750 метров, проехать 20 километров, а пробежать - пять. Среди женщин 18-29 лет отличилась Алина Меремьянина, старше 30 лет – Юлия Фернас. Среди мужчин 18-29 лет победил Тимур Халитов, 30-39 лет – Николай Ведмедь, 40-49 лет – Шон Лепутр, старше 50 лет – Олег Трифонов.