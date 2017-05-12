Кыргызстанцы успешно выступили на Кубке Центральной Азии по тогуз-коргоолу

Кыргызстанцы успешно выступили на VI Кубке Центральной Азии по тогуз-коргоолу, завершившемся 11 мая в Бишкеке.

За победу боролись 199 спортсменов (109 женщин и 90 мужчин) из КР и Казахстана. Сыграно девять туров по швейцарской системе в двух дисциплинах. В личном зачете в дисциплине «стандарт» среди мужчин первые два места заняли казахстанцы, третьим стал Анарбек Джамакеев (Бишкек). Среди женщин весь пьедестал почета заняли казахстанки.

В дисциплине «рапид» среди мужчин победил Бексултан Нишанбаев (СДЮШОР по национальным видам спорта). Вторым стал Анарбек Джамакеев, третьим — Канатбек Кендирбаев (Иссык-Кульская область). В женской части турнира тройку призеров составили Мадина Курманбекова, Чолпон Кендирбаева (обе с Иссык-Куля) и Алтынай Шамбетова (Бишкек).

В командном зачете среди мужчин первые три места заняли казахстанцы. Среди женщин лучшей стала сборная РК. На втором месте — Шымкентская область, на третьем — сборная КР.

На данном турнире кыргызстанцы боролись за лицензии для участия в чемпионате мира, который пройдет 2—9 сентября в Астане. В дисциплине «стандарт» путевки на ЧМ завоевали Анарбек Джамакеев и Аида Керимбекова, в дисциплине «рапид» — Джамакеев и Чолпон Кендирбаева.