Футболисты Кыргызстана проиграли команде Мадагаскара в товарищеском матче

Команда Кыргызстана по футболу проиграла сборной Мадагаскара в товарищеском матче, который прошел в Анталии (Турция) в рамках учебно-тренировочных сборов.

В первом тайме наши футболисты пропустили четыре гола, два из которых соперники забили из-за грубых ошибок вратаря Султана Чомоева и защитника Улана Сулайманова.

Во втором тайме капитан сборной КР Элдияр Зарыпбеков заработал пенальти, который реализовал Бекназ Алмазбеков. Счет стал 1:4.

На 62 минуте Бекназ Алмазбеков забил второй гол в ворота соперника.

Футболисты Мадагаскара забили еще один гол в наши ворота в ходе назначенного судьей пенальти, и игра завершилась со счетом 5:2 в пользу сборной Мадагаскара.

Ранее сборная Кыргызстана проиграла команде Экваториальной Гвинеи (0:1).