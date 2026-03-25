«Кубок талантов» U-16 по футболу в Бишкеке. Сборная Кыргызстана на втором месте

20-24 марта в Бишкеке прошел «Кубок талантов» среди футболистов до 16 лет. В международном турнире приняли участие юношеские сборные Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, сообщает КФС.

Соревнования проходили на поле Национальной футбольной академии КФС в рамках программы FIFA Talent. Наша сборная выступала под руководством главного тренера Игоря Кудренко.

Согласно регламенту, турнир проводился по круговой системе. Обладатель кубка определялся по наибольшему количеству набранных очков.

По итогам турнира сборная Кыргызстана заняла второе место в турнирной таблице (4 очка). Первое место с 6 очками занял Казахстан. Таджикистан завершил турнир на третьем месте (4 очка), а сборная Узбекистана с 2 очками расположилась на последнем месте.