13:02
USD 87.45
EUR 100.17
RUB 1.03
Спорт

Тогуз коргоол представили на международном фестивале в Южной Корее

Кыргызская интеллектуальная игра тогуз коргоол стала одним из центральных элементов фестиваля традиционных игр Korea Nomad Mind Festival в Южной Корее. Посол Кыргызстана в этой стране Аида Исмаилова подчеркнула значимость сохранения кочевого наследия и пригласила участников на предстоящие Всемирные игры кочевников в Кыргызстане.

По ее словам, участие в подобных международных мероприятиях позволяет не только демонстрировать уникальные традиции, но и укреплять культурные связи между странами. Она отметила, что наследие кочевой цивилизации сегодня вызывает живой интерес у мирового сообщества.

Подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы между народами и сохранению богатого культурного наследия человечества. 

Аида Исмаилова

Особое внимание уделили игре тогуз коргоол — одной из древнейших интеллектуальных игр Центральной Азии, включенной в 2020 году в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Также показали виды игры, в которую играют в Африке, Казахстане и Турции.

Аида Исмаилова отметила, что Кыргызская Республика является инициатором Всемирных игр кочевников, объединяющих страны вокруг традиционных видов спорта, игр и культуры. В этой связи она рассказала  о проведении очередных игр в Кыргызстане в начале сентября 2026 года и пригласила всех заинтересованных участвовать в них.
Ссылка: https://24.kg/sport/366988/
просмотров: 166
Версия для печати
23 марта, понедельник
12:59
Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 тысяч 200 за тройскую унцию Стоимость фьючерса на золото опустилась ниже $4 тысяч 2...
12:49
Лайнер с пассажирами врезался в пожарную машину в Нью-Йорке
12:40
Бильярдный клуб загорелся под городом Ош: пожар тушили три расчета
12:39
Тогуз коргоол представили на международном фестивале в Южной Корее
12:30
Второй аукцион ОАО «Ала-Тоо Резорт». Общая стартовая цена — 765,7 миллиона сомов