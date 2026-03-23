Тогуз коргоол представили на международном фестивале в Южной Корее

Кыргызская интеллектуальная игра тогуз коргоол стала одним из центральных элементов фестиваля традиционных игр Korea Nomad Mind Festival в Южной Корее. Посол Кыргызстана в этой стране Аида Исмаилова подчеркнула значимость сохранения кочевого наследия и пригласила участников на предстоящие Всемирные игры кочевников в Кыргызстане.

Подобные мероприятия способствуют укреплению дружбы между народами и сохранению богатого культурного наследия человечества. Аида Исмаилова

По ее словам, участие в подобных международных мероприятиях позволяет не только демонстрировать уникальные традиции, но и укреплять культурные связи между странами. Она отметила, что наследие кочевой цивилизации сегодня вызывает живой интерес у мирового сообщества.

Особое внимание уделили игре тогуз коргоол — одной из древнейших интеллектуальных игр Центральной Азии, включенной в 2020 году в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Также показали виды игры, в которую играют в Африке, Казахстане и Турции.

Аида Исмаилова отметила, что Кыргызская Республика является инициатором Всемирных игр кочевников, объединяющих страны вокруг традиционных видов спорта, игр и культуры. В этой связи она рассказала о проведении очередных игр в Кыргызстане в начале сентября 2026 года и пригласила всех заинтересованных участвовать в них.