Дельфийские игры пройдут в Бишкеке: состоялось заседание оргкомитета

В мэрии Бишкека состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению первых молодежных Дельфийских игр государств — членов Шанхайской организации сотрудничества.

Отмечено, что подготовительные мероприятия реализуются в соответствии с утвержденным планом. Сформированы команды стран-участниц, которые сейчас проходят процедуру окончательного подтверждения.

Ранее были проведены отборочные туры, по итогам которых определены участники, вошедшие в сборные команды КР и Бишкека.

Поставлены задачи обеспечить высокий уровень организационной подготовки и проведения игр. Они пройдут в Бишкеке с 23 по 28 марта 2026 года.

Цель проекта — содействие культурному многообразию и создание в отечественной практике условий фестивальных конкурсных состязаний для талантливой молодежи в области различных видов искусства, творчества, исполнительской деятельности, выявление и дальнейшая поддержка молодых лидеров искусства на крупных международных площадках.