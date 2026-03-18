Бишкек готовится к Первым молодежным Дельфийским играм государств — членов ШОС

В Бишкеке состоялся выезд рабочей комиссии по проверке мест проведения мероприятий и конкурсных номинаций в рамках подготовки к Первым молодежным Дельфийским играм государств — членов Шанхайская организация сотрудничества. Об этом сообщает мэрия столицы.

Представители оргкомитета проверили готовность площадок для конкурсных выступлений и фестивальных мероприятий, а также обсудили вопросы организационно-технической подготовки, размещения участников и координации задействованных служб.

Особое внимание уделено вопросам взаимодействия ответственных сотрудников, закрепленных за отдельными локациями, конкурсными номинациями и площадками, а также обеспечению безопасности участников мероприятий.

Напомним, 23-28 марта в Бишкеке впервые пройдут первые молодежные Дельфийские игры государств — членов ШОС, которые объединят талантливую молодежь стран-участниц в сфере культуры и искусства.

Программа Игр включает восемь номинаций. В рамках конкурсной программы будут представлены такие направления, как фортепиано, изобразительное искусство, народное пение, эстрадное пение, народный танец и ди-джей. Фестивальная программа включает номинации народные инструменты и художественные ремесла.
