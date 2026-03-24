Общество

В Бишкеке состоялось открытие Первых молодежных Дельфийских игр ШОС

Сегодня в стенах Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова царила особая атмосфера — торжественная, вдохновляющая и по-настоящему объединяющая. Здесь состоялась яркая церемония открытия Первых молодежных Дельфийских игр государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Это событие стало настоящим праздником искусства, где переплелись культуры, традиции и творческая энергия молодых талантов со всего пространства ШОС. Дельфийские игры объединили одаренную молодежь из разных стран, предоставив им сцену для самовыражения, общения, дружбы и вдохновения.

В церемонии открытия приняли участие мэр столицы Айбек Джунушалиев, заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов, советник Секретариата ШОС Казыбек Кочконов, директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин и председатель Дельфийского комитета КР народный артист КР Анарбек Ибраев.

Игры продлятся до 28 марта, наполняя город творческой энергией, вдохновением и атмосферой культурного диалога. В эти дни Бишкек становится настоящей столицей искусства, где каждый участник — уже победитель, а каждое выступление — шаг к взаимопониманию и новым горизонтам сотрудничества.
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Жилье мечты — как быстро его купить или построить
Регистрация на ОРТ: как быстро оплатить взнос через MegaPay
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
В Бишкеке состоялось открытие Первых молодежных Дельфийских игр ШОС
