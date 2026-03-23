Первые молодежные Дельфийские игры: в Бишкек прибыла делегация из Узбекистана

23 марта в Бишкек прибыла делегация из Узбекистана для участия в первых Молодежных Дельфийских играх государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, участники представят свою страну в ряде творческих дисциплин, раскрывая национальные традиции и талант современной молодежи.

«Игры проводятся впервые под эгидой ШОС и направлены на развитие культурного диалога, укрепление международных связей и расширение дружеского взаимодействия между молодыми людьми разных государств. Мероприятие проходит с 23 по 28 марта и включает восемь конкурсных направлений: фортепиано, изобразительное искусство, народное и эстрадное вокальное искусство, народные танцы, диджеинг, исполнение на народных инструментах, а также декоративно-прикладное творчество», — говорится в сообщении.