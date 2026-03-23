Общество

Первые молодежные Дельфийские игры: в Бишкек прибыла делегация из Узбекистана

23 марта в Бишкек прибыла делегация из Узбекистана для участия в первых Молодежных Дельфийских играх государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает мэрия столицы.

Бишкек готовится к Первым молодежным Дельфийским играм государств — членов ШОС

По ее данным, участники представят свою страну в ряде творческих дисциплин, раскрывая национальные традиции и талант современной молодежи.

«Игры проводятся впервые под эгидой ШОС и направлены на развитие культурного диалога, укрепление международных связей и расширение дружеского взаимодействия между молодыми людьми разных государств. Мероприятие проходит с 23 по 28 марта и включает восемь конкурсных направлений: фортепиано, изобразительное искусство, народное и эстрадное вокальное искусство, народные танцы, диджеинг, исполнение на народных инструментах, а также декоративно-прикладное творчество», — говорится в сообщении.
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Посольство РФ заявило о провокациях вокруг русского языка в Кыргызстане
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
«Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
«Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
В Бишкеке пройдет фестиваль экстремального автоспорта
Кадровые изменения. Глава «Тазалыка» стал акимом Октябрьского района Бишкека
В Оше прошел рейд по магазинам возле школ. Изъяли вредные для детей продукты
Первые молодежные Дельфийские игры: в Бишкек прибыла делегация из Узбекистана
Экс-футболист «Манчестер Сити» будет играть за кыргызстанскую команду