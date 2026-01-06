Сборная Кыргызстана по хоккею проведет мастер-классы для детей в парках Бишкека. Об этом сообщили организаторы акции.

Фото из архива. Сборная Кыргызстана по хоккею проведет мастер-классы для детей в парках Бишкека

Уточняется, что в преддверии молодежного чемпионата мира по хоккею (U-20), который пройдет с 18 по 24 января в комплексе «Бишкек Арена», наши спортсмены проведут бесплатное обучение всех желающих в формате открытых занятий на льду.

В программе — освоение базовых элементов катания и участие в мини-играх под руководством профессиональных хоккеистов.

Встретиться с хоккеистами можно в Бишкеке на ярмарке «Северное сияние» (центральная площадь Ала-Тоо), в парке аттракционов «Евразия», на ледовом катке.

Напомним, в чемпионате мира по хоккею (U-20) примут участие молодежные сборные Кыргызстана, Мексики, Люксембурга, Южной Африки, Ирана и Гонконга.

Организатором турнира выступает Федерация хоккея с шайбой КР при поддержке IIHF.