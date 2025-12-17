10:25
Лучшим футболистом 2025 года по версии FIFA стал Усман Дембеле

Французский нападающий Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (FIFA). Церемония вручения премий The Best прошла накануне в Дохе (Катар).

Фото FIFA. Французский нападающий Усман Дембеле признан лучшим футболистом сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (FIFA)

В этом сезоне 28-летний форвард вместе с товарищами по «Пари Сен-Жермен» стал победителем Лиги чемпионов, выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. В 53 проведенных матчах в составе парижского клуба Усман Дембеле забил 35 мячей.

Премия The Best была учреждена в 2016 году. Лидер сборной Аргентины Лионель Месси трижды становился ее обладателем (2019, 2022, 2023). Кроме него лучшими игроками мира по два раза признавались поляк Роберт Левандовски (2020, 2021) и португалец Криштиану Роналду (2016, 2017), в 2018 году приз получил хорват Лука Модрич, а год назад — бразилец Винисиус Жуниор.

Лучшей футболисткой планеты третий раз подряд стала лидер сборной Испании и «Барселоны» Айтана Бонмати.

Лучшим тренером мужских команд назван испанский наставник «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, а у женщин награды удостоена тренер сборной Англии нидерландка Сарина Вигман.

Среди голкиперов лучшим стал итальянец Джанлуиджи Доннарума («Манчестер Сити»).

Обладателем приза «Справедливой игры» (Fair Play) стал врач немецкого клуба «Ян Регерсбург» Андреас Харласс-Нойкинг, который во время матча спас болельщика «Магдебурга».

 
