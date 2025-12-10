08:37
Спорт

Вице-президентом Федерации волейбола Кыргызстана стал Нургазы Кокчолоков

Вице-президентом Федерации волейбола Кыргызстана стал Нургазы Кокчолоков. Об этом на церемонии открытия Кубка президента сообщил глава спортивной организации Элмурза Сатыбалдиев.

СМИ
Фото СМИ. Вице-президентом Федерации волейбола Кыргызстана стал Нургазы Кокчолоков

Он представил вновь назначенного зама и напомнил, что тот ранее занимал должность председателя судейской коллегии Федерации волейбола. Нургазы Кокчолоков также обслуживал полуфинальный матч чемпионата Азии по волейболу в центральной зоне. Ранее кыргызстанцы не обслуживали турниры такого уровня.

Теперь судейскую коллегию возглавил Урмат Сыдыкбеков. В октябре ему присвоили звание судьи международной категории по волейболу. 
Ссылка: https://24.kg/sport/354010/
Вице-президентом Федерации волейбола Кыргызстана стал Нургазы Кокчолоков
