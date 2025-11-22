Болеем за наших! Мыктыбек Оролбай сегодня проведет бой против Джека Херманссона

Мыктыбек Оролбай сегодня в Дохе (Катар) проведет бой против Джека Херманссона на UFC Fight Night.



Кыргызстанец и норвежец проведут поединок в полусреднем весе. Турнир пройдет в спортивном комплексе ABHA Arena.

Шоу стартует в 21.00 по бишкекскому времени. Бой Мыктыбека Оролбая и Джека Херманссона в главном карде ожидается около полуночи по Бишкеку.

27-летний представитель Кыргызстана имеет в профессиональных ММА 14 побед, 2 поражения и ничью. 37-летний Херманссон одержал 24 победы и потерпел 9 поражений.