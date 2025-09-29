11:45
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Спорт

Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном. Об этом сообщается на сайте UFC.

Уточняется, что поединок состоится в рамках турнира UFC Fight Night 22 ноября в Дохе (Катар).

Это будет первая встреча кыргызстанца с норвежско-шведским бойцом.

Ранее Мыктыбек Оролбай уулу на турнире UFC в Азербайджане провел бой с представителем этой страны Тофиком Мусаевым, победив его в первом раунде.

В активе представителя КР две победы при одном поражении в UFC.

Напомним, в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мыктыбек Оролбай уулу дебютировал в августе 2018 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/345210/
просмотров: 153
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай досрочно победил Тофика Мусаева на турнире UFC
Поединок Мыктыбека Оролбая и Матеуша Ребецки признан лучшим по итогам 2024 года
Боец UFC из Кыргызстана Мыктыбек Оролбай рассказал, как работал дворником
Рэперы Улукманапо и Жетиген посвятили песню бойцу Мыктыбеку Оролбай уулу
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling Айсулуу Тыныбекова избрана членом комиссии спортсменов United World Wrestling
Тренерский штаб сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе ушел в&nbsp;отставку Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку
FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по&nbsp;футболу 2026 года FIFA показала официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года
Валентина Шевченко поделилась фото со&nbsp;съемок сериала &laquo;Список смертников&raquo; Валентина Шевченко поделилась фото со съемок сериала «Список смертников»
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; выступил на&nbsp;Саммите лидеров Глобального договора ООН «Элдик Банк» выступил на Саммите лидеров Глобального договора ООН
Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо Победа над онкологией: почему сейчас больше надежд, чем когда-либо
Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона Комил Алламжонов стал специальным советником Университета Джорджа Вашингтона
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
29 сентября, понедельник
11:42
Технические работы. Онлайн-бронирование очереди в ЦОН временно недоступно Технические работы. Онлайн-бронирование очереди в ЦОН в...
11:34
В Токмаке водитель сбил двух детей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП
11:34
Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном
11:20
ООН: Кыргызстан сделал шаг назад в предотвращении пыток
11:17
В Кыргызстане еще двум криптокомпаниям выданы лицензии на деятельность