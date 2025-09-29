Мыктыбек Оролбай уулу проведет свой очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном

Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной бой в UFC с Джеком Херманссоном. Об этом сообщается на сайте UFC.

Уточняется, что поединок состоится в рамках турнира UFC Fight Night 22 ноября в Дохе (Катар).

Это будет первая встреча кыргызстанца с норвежско-шведским бойцом.

Ранее Мыктыбек Оролбай уулу на турнире UFC в Азербайджане провел бой с представителем этой страны Тофиком Мусаевым, победив его в первом раунде.

В активе представителя КР две победы при одном поражении в UFC.

Напомним, в качестве профессионального бойца смешанных единоборств Мыктыбек Оролбай уулу дебютировал в августе 2018 года.