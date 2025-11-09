18:47
Полузащитник Гулжигит Алыкулов покинул московское «Торпедо»

Полузащитник Гулжигит Алыкулов покинул московское «Торпедо». Об этом сообщается на сайте клуба.

Фото с сайта клуба «Торпедо»

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» и 24-летний полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов достигли договоренности о расторжении контракта по соглашению сторон.

Алыкулов выступал за черно-белых с января 2025 года. В его активе 20 матчей за черно-белых, в которых атакующий полузащитник отметился одним забитым мячом.

Гулжигит, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!», — говорится в сообщении.

«Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 14 очков за 17 матчей.

Контракт кыргызстанца с «Торпедо» ранее был заключен до 2027 года. Гулжигит Алыкулов пополнил состав этой команды на правах свободного агента.

Напомним, с августа 2023-го 24-летний хавбек выступал за белорусский «Неман». В его составе он стал серебряным призером чемпината Беларуси и обладателем Кубка страны.

На счету Гулжигита Алыкулова 40 матчей и 5 голов за сборную Кыргызстана.
