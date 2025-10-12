Кыргызстанка Жанар Жолдошева завоевала золото на Кубке Азии по дзюдо в Казахстане. Об этом сообщают организаторы.

Турнир Aktau Asian Open 2025 проходит в Актау. В первый день соревнований разыграны семь комплектов медалей среди мужчин и женщин.

На татами вышли шесть спортсменов из сборной КР.

Жанар Жолдошева выступала в весовой категории до 57 килограммов. Она одержала три победы над соперницами из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и выиграла золотую медаль.

Адина Кочконбаева в весовой категории до 63 килограммов в финале уступила, заняв второе место на турнире.

Напомним, Жанар Жолдошева в сентябре завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Азии в Индонезии.