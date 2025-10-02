Главных тренеров команд чемпионата КР по футболу оштрафовали за критику судей

Двух главных тренеров команд чемпионата КР по футболу оштрафовали на 60 тысяч сомов за критику судей. Об этом на своей странице в Facebook написал Кыргызский футбольный союз.

По его данным, дисциплинарный комитет КФС рассмотрел материалы, касающиеся публичных высказываний главных тренеров ФК «Узген» и «Абдыш-Ата» после матчей 20 тура Премьер-лиги.

Тренер клуба «Узген» Надыр Мамадалиев после матча с «Дордоем» (0:1) выразил критику в адрес судейской бригады.

«Поскольку подтверждающих доказательств представлено не было, комитет квалифицировал такое поведение как нарушение дисциплинарных норм и назначил наказание в виде дисквалификации на два матча Премьер-лиги и штрафа в 30 тысяч сомов», — говорится в сообщении КФС.

Главный тренер «Абдыш-Аты» Хуршит Лутфуллаев после матча с «Алаем» (0:4) также высказал сомнения в объективности судейства и получил аналогичное наказание.

Кыргызский футбольный союз напоминает, что вопросы, связанные с оценкой работы судей, рассматриваются исключительно в установленном порядке и в рамках действующих процедур.