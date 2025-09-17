Чемпионат мира по борьбе. Сегодня стартуют Мээрим Жуманазарова и Нурзат Нуртаева

В Загребе (Хорватия) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.

В пятый день турнира стартуют кыргызстанки Мээрим Жуманазарова (до 68 килограммов) и Нурзат Нуртаева (до 72 килограммов).

Они начнут борьбу со стадии 1/8 финала. Первая соперница серебряной призерки Олимпийских игр 2024 года еще не определилась. Чемпионка Азии — 2025 (U-23) встретится с Жамелей Бакбергеновой из Казахстана.

Напомним, сегодня же Айпери Медет кызы поборется за золото чемпионата мира.