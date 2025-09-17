09:49
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Спорт

Чемпионат мира по борьбе. Сегодня стартуют Мээрим Жуманазарова и Нурзат Нуртаева

В Загребе (Хорватия) продолжается чемпионат мира по спортивной борьбе. Об этом сообщается на сайте UWW.

В пятый день турнира стартуют кыргызстанки Мээрим Жуманазарова (до 68 килограммов) и Нурзат Нуртаева (до 72 килограммов).

Они начнут борьбу со стадии 1/8 финала. Первая соперница серебряной призерки Олимпийских игр 2024 года еще не определилась. Чемпионка Азии — 2025 (U-23) встретится с Жамелей Бакбергеновой из Казахстана.

Напомним, сегодня же Айпери Медет кызы поборется за золото чемпионата мира.
Ссылка: https://24.kg/sport/343777/
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Айпери Медет кызы вышла в финал чемпионата мира в Хорватии
Кыргызстанец Бекзат Алмаз уулу завоевал серебро чемпионата мира по борьбе
Бекзат Алмаз уулу вышел в финал чемпионата мира по борьбе в Хорватии
Эрназар Акматалиев — бронзовый призер чемпионата мира по борьбе в Хорватии
Орозобек Токтомамбетов на чемпионате мира по борьбе стартовал с победы
Бекзат Алмаз уулу одержал вторую победу на чемпионате мира по борьбе в Хорватии
У Эрназара Акматалиева появился шанс завоевать бронзу чемпионата мира по борьбе
Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кыргызстанец Жанторо Мирзалиев вышел в финал
Чемпионат мира по борьбе (U 20). Кайыркуль Шаршебаева завоевала бронзу
Популярные новости
История русской девушки-улакчи из&nbsp;Орловки покорила соцсети История русской девушки-улакчи из Орловки покорила соцсети
Криштиану Роналду получил награду &laquo;Лучший футболист всех времен&raquo; Криштиану Роналду получил награду «Лучший футболист всех времен»
Чемпионат мира по&nbsp;борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана Чемпионат мира по борьбе: как выступают члены сборной Кыргызстана
Эрназар Акматалиев стартовал с&nbsp;победы на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;борьбе Эрназар Акматалиев стартовал с победы на чемпионате мира по борьбе
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
17 сентября, среда
09:45
Администрация Дональда Трампа одобрила поставку первой партии оружия Украине Администрация Дональда Трампа одобрила поставку первой...
09:32
В Бишкеке сотрудник МВД нарушил ПДД и обматерил водителя
09:31
Машина вылетела со строящейся трассы в яму в Иссык-Кульской области
09:30
Чемпионат мира по борьбе. Сегодня стартуют Мээрим Жуманазарова и Нурзат Нуртаева
09:24
Сом подешевел ко всем валютам, кроме доллара. Курс на 17 сентября