Отбор на Кубок Азии по футболу U-23. Болельщиков в Бишкеке ждет шоу-программа

На отборочном туре на Кубок Азии U-23 бишкекчан ждет большая шоу-программа. Об этом 24.kg сообщили в Кыргызском футбольном союзе.

Олимпийская сборная Кыргызской Республики U-23 удачно начала отборочный тур Кубка Азии 2026 года, обыграв команду Палестины со счетом 2:1. Во втором матче команда сыграла вничью с Узбекистаном — 2:2.

Фото КФС

«9 сентября олимпийскую сборную Кыргызстана ждет решающая игра против Шри-Ланки. Матч состоится в 20.00 на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке. Перед игрой для болельщиков подготовлена большая шоу-программа, которая начнется в 18.00», — говорится в сообщении.

Напомним, что в финальный этап выйдут 16 лучших команд: хозяин турнира Саудовская Аравия, 11 победителей групп, а также четыре команды, занявшие вторые места с лучшими показателями.

Финальная стадия Кубка Азии U-23 пройдет в январе 2026 года в Саудовской Аравии.