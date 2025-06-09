Двух футболистов выгнали из сборной ОАЭ накануне матча с командой Кыргызстана. Об этом сообщает Reuters.

Фото Reuters. Один из исключенных из сборной ОАЭ — Халед Ибрагим

Уточняется, что Султана Адиля и Халеда Ибрагима исключили из сборной и отстранили на пять игр в национальных турнирах за неподобающее поведение в национальной команде во время отборочного турнира чемпионата мира — 2026.

Футбольная ассоциация ОАЭ отстранила от сборной двух игроков за неподобающее поведение во время подготовки в тренировочном лагере и оштрафовала каждого на 500 тысяч дирхамов ($136 тысяч), говорится в публикации.

21-летний Султан Адиль («Шабаб Аль-Ахли») и 28-летний Халед Ибрагим («Шарджа») также дисквалифицированы на пять матчей национальных турниров.

Какие именно правила нарушили футболисты, не уточняется.

Напомним, следующий матч команда ОАЭ сыграет 10 июня в Бишкеке со сборной Кыргызстана.