В полпредстве президента КР в Баткене рассказали, как развивается Зардалы

Полномочный представитель президента Кыргызстна в Баткенской области Мамыржан Рахимов совершил рабочую поездку в село Зардалы Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в регионе.

По ее данным, глава области ознакомился с социальным и инфраструктурным состоянием села. Также он получил информацию о ходе строительства мини-футбольной площадки, возводимой за счет фонда главы государства.

Напомним, что 29 сентября 2024 года Садыр Жапаров посетил Зардалы и во время встречи с жителями поддержал вопросы обеспечения села электроэнергией, мобильной связью, строительства дороги и моста, дав соответствующие поручения ответственным руководителям.

В результате в село проведено электричество. Завершены работы по установке автономной солнечной фотоэлектрической станции минимальной мощностью 303 киловатта в час, обеспечены электроэнергией жилые дома и социальные объекты.

Компания Mega установила в Зардалы мобильную связь, жители получили доступ к мобильной связи и интернету.

Введена в эксплуатацию автодорога Сары-Талаа — Кызыл-Таш — Зардалы. Ее общая протяженность составляет 18 километров, стоимость строительства — 888,9 миллиона сомов. По новому проекту путь сократился на 26 километров по сравнению со старой трассой.

Через реку Кожешкен построен металлический мост длиной 30 метров, обеспечено автомобильное сообщение.

Стоит отметить, что село Зардалы расположено в горах на расстоянии 110 километров от районного центра Баткенского района. До 2024 года сельчане жили без электричества и связи, испытывая трудности с дорогой.

Зардалы связано с районом двумя путями: автомобильной дорогой и пешим маршрутом. Часть трассы проходит через высокогорные перевалы, поэтому из-за обильных снегопадов она закрыта с октября по май.

Кроме того, жители передвигались вдоль склона горы по реке Кожешкен на протяжении 6,2 километра пешком или верхом на лошадях. В настоящее время в село можно добраться на автомобиле в любое время года.