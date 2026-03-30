В полпредстве президента КР в Баткене рассказали, как развивается Зардалы

Полномочный представитель президента Кыргызстна в Баткенской области Мамыржан Рахимов совершил рабочую поездку в село Зардалы Баткенского района. Об этом сообщает пресс-служба полпредства в регионе.
По ее данным, глава области ознакомился с социальным и инфраструктурным состоянием села. Также он получил информацию о ходе строительства мини-футбольной площадки, возводимой за счет фонда главы государства.
В результате в село проведено электричество. Завершены работы по установке автономной солнечной фотоэлектрической станции минимальной мощностью 303 киловатта в час, обеспечены электроэнергией жилые дома и социальные объекты.
Компания Mega установила в Зардалы мобильную связь, жители получили доступ к мобильной связи и интернету.
Через реку Кожешкен построен металлический мост длиной 30 метров, обеспечено автомобильное сообщение.
Стоит отметить, что село Зардалы расположено в горах на расстоянии 110 километров от районного центра Баткенского района. До 2024 года сельчане жили без электричества и связи, испытывая трудности с дорогой.
Зардалы связано с районом двумя путями: автомобильной дорогой и пешим маршрутом. Часть трассы проходит через высокогорные перевалы, поэтому из-за обильных снегопадов она закрыта с октября по май.
Кроме того, жители передвигались вдоль склона горы по реке Кожешкен на протяжении 6,2 километра пешком или верхом на лошадях. В настоящее время в село можно добраться на автомобиле в любое время года.