Кыргызстанка Валерия Бирило завоевала золото на Сурдлимпийских играх по дзюдо

Кыргызстанка Валерия Бирило завоевала золото на Азиатско-тихоокеанских сурдлимпийских играх по дзюдо. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта.

Соревнования проходят в Куала-Лумпуре. Спортсменка выступала в весовой категории +78 килограммов.

В полуфинале Валерия Бирило одержала победу над иранской спортсменкой, а в финале выиграла у соперницы из Казахстана, став чемпионкой игр в своей весовой категории.

Сурдлимпийские игры — спортивные соревнования для людей с нарушением слуха. Проводятся под эгидой Международного комитета спорта глухих (МКСГ). Отличительная особенность Сурдлимпийских игр в том, что во время этих соревнований не используются звуковые сигналы, такие как выстрел стартового пистолета, свисток судьи.

В Сурдлимпиадах могут принимать участие спортсмены с потерей слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо. Во время соревнований участникам запрещено использовать слуховые аппараты и кохлеарные имплантаты.

Первые в истории Международные игры глухих состоялись в августе 1924 года в Париже.