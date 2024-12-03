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Спорт

Танцевальная пара из Кыргызстана стала двукратным чемпионом мира

Танцевальная пара из Кыргызстана Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова стала двукратным чемпионом мира по спортивным бальным танцам. Об этом сообщили в Федерации танцевального спорта.

Федерации танцевального спорта КР
Фото Федерации танцевального спорта КР

Отмечается, что пара второй раз подряд выиграла чемпионат мира в категории «Молодежь. Латиноамериканская программа».

Ежегодный международный турнир по спортивным бальным танцам WDSF World Championship taken place in Sarajevo — Bosnia and Herzegovina 2024 прошел в Сараево.

В рамках соревнований состоялся чемпионат мира WDSF «Молодежная латина». В турнире принимали участие спортсмены из США, Китая, Франции, Италии, Латвии, Польши, Португалии, Японии и других стран.

Владимир Вырлеев и Мария Прошлецова заняли первое место, завоевав золотую медаль и титул чемпионов мира среди 68 пар, повторив прошлогодний результат в Армении.
Ссылка: https://24.kg/sport/312884/
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