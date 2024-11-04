Товарищеские матчи по футболу между командами Кыргызстана и РФ пройдут в Бишкеке

Юношеские сборные команды России и Кыргызстана по футзалу U17 и U19 проведут по два товарищеских матча в Бишкеке. Об этом сообщается в профильной группе «ВКонтакте».

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Матчи пройдут на спортивной площадке Кыргызского футбольного союза 4 и 5 ноября.

«В предстоящее официальное окно ФИФА было принято решение отправиться на спарринги с крепкой сборной Кыргызстана. Довольно давно были достигнуты договоренности о том, чтобы провести товарищеские матчи сразу двумя возрастами — в Бишкек мы летим со сборными U17 и U19. Если говорить о старших ребятах, то соперник нам хорошо знаком по прошлогодним товарищеским встречам, плюс с этой командой мы встречались на Играх стран СНГ», — прокомментировал предстоящие игры старший тренер юношеских сборных команд России Сергей Абрамов.

В Бишкеке сборная U19 будет представлена юниорами 2005 и 2006 годов рождения. А в сборной U17 это будут ребята 2007 и 2008 годов рождения.