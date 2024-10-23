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Спорт

Раззак Бейшекеев стал чемпионом мира по греко-римской борьбе среди молодежи

Фото Федерации борьбы Кыргызской Республики

Кыргызстанский борец Раззак Бейшекеев завоевал золотую медаль на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет, который проходит в Албании. Спортсмен выступал в весовой категории до 67 килограммов и продемонстрировал уверенную борьбу на всех этапах соревнований.

Раззак Бейшекеев одержал следующие победы:

  • 1/16 финала: Даниэль Даяни (Албания) – Раззак Бейшекеев — 1:10
  • 1/8 финала: Раззак Бейшекеев – Фарид Халилов (Азербайджан) — 4:1
  • 1/4 финала: Раззак Бейшекеев – Харуто Ябе (Япония) — 9:0
  • 1/2 финала: Раззак Бейшекеев – Арсланбек Салимов (Польша) — 10:0

В финальной схватке он одолел грузинского борца Диего Чхиквадзе со счетом 6:1 и завоевал титул чемпиона мира.

Отметим, что Раззак Бейшекеев является чемпионом мира среди кадетов 2021 года, бронзовым призером чемпионата Азии и Азиатских игр 2023 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/308998/
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