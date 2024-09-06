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Спорт

В клубе из Джалал-Абада новый тренер — легенда украинского футбола

Футбольный клуб «Мурас Юнайтед» Премьер-лиги Кыргызстана сообщил о назначении нового главного тренера Сергея Пучкова. Об этом говорится на страницах ФК в соцсетях.

«Легендарный советский и украинский футболист, прославившийся своими выступлениями за ФК «Днепр», чемпион СССР и обладатель Кубка СССР теперь возглавит нашу команду. После завершения карьеры игрока Сергей Валентинович продолжил путь в футболе как тренер, заслужив признание в качестве заслуженного тренера Украины. Мы уверены, что его опыт и знания станут значимым активом для клуба», — говорится в сообщении.

пресс-службы «Мурас Юнайтед»
Фото пресс-службы «Мурас Юнайтед». Сергей Пучков (справа) и Андрей Шевченко

Ассистентом Сергея Пучкова назначен Игорь Покаринин — украинский полузащитник, чемпион Латвии с клубом «Вентспилс» в 2006 и 2007 годах и обладатель Кубка Латвии в 2007-м.

Напомним, ранее, с декабря 2023 года, «Мурас Юнайтед» возглавлял бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.
Ссылка: https://24.kg/sport/304235/
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