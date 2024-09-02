Паралимпиада, ВИК и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

28 августа — 8 сентября. Паралимпийские игры. Париж
6 сентября, 14.00: дзюдо
Маматибраим Суранов (до 73 кг);
8 сентября, 14.35: пауэрлифтинг
Миргуль Болоталиева (до 86 кг).
2-4 сентября. Чемпионат мира по борьбе (U 20). Понтеведра (Испания)
Разыграют десять комплектов медалей. В составе сборной Кыргызстана выступят десять спортсменов.
5 сентября. Отборочный этап чемпионата мира 2026 года по футболу в зоне «Азия», третий раунд, первый тур. Исфахан (Иран)
Кыргызстанская команда попала в группу А, где сыграет со сборными Ирана, Катара, Узбекистана, ОАЭ и КНДР.
8 сентября. Турнир по смешанным единоборствам WEF-135. Кара-Суу
На турнире по кулатуу эртаймаш выступят лучшие бойцы лиги.
8-13 сентября. Всемирные игры кочевников. Астана
ВИК — это самый масштабный международный проект Кыргызстана, инициированный правительством в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. Спортивная программа включает 21 вид спорта.