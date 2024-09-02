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Спорт

Паралимпиада, ВИК и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

28 августа — 8 сентября. Паралимпийские игры. Париж

6 сентября, 14.00: дзюдо

Маматибраим Суранов (до 73 кг);

8 сентября, 14.35: пауэрлифтинг

Миргуль Болоталиева (до 86 кг).

2-4 сентября. Чемпионат мира по борьбе (U 20). Понтеведра (Испания)

Разыграют десять комплектов медалей. В составе сборной Кыргызстана выступят десять спортсменов.

5 сентября. Отборочный этап чемпионата мира 2026 года по футболу в зоне «Азия», третий раунд, первый тур. Исфахан (Иран)

Кыргызстанская команда попала в группу А, где сыграет со сборными Ирана, Катара, Узбекистана, ОАЭ и КНДР.

8 сентября. Турнир по смешанным единоборствам WEF-135. Кара-Суу

На турнире по кулатуу эртаймаш выступят лучшие бойцы лиги.

8-13 сентября. Всемирные игры кочевников. Астана

ВИК — это самый масштабный международный проект Кыргызстана, инициированный правительством в 2012 году для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации. Спортивная программа включает 21 вид спорта.
Ссылка: https://24.kg/sport/301608/
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