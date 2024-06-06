Накануне состоялась предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера сборной КР по футболу Штефана Тарковича и капитана команды Валерия Кичина. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз в соцсетях.

«Наш настрой только один — победить. Мы провели хорошую подготовку в Джалал-Абаде в прекрасных условиях, и мы полны оптимизма и решимости. Мы абсолютно не чувствуем давления из-за результата предыдущего матча со сборной Малайзии, но мы обязаны нашим болельщикам. Мы упустили прошлую игру, ведя в счете. Кроме того, мы играем дома, и никто не ожидает от нас иного результата, кроме победы. Команда не примет иной исход матча», — отметил Валерий Кичин.

«Как я ранее упоминал, все решится в последних турах. Оман, Малайзия, Кыргызстан претендуют на следующий этап квалификации на чемпионат мира и путевку на Кубок Азии. Мы сделали все, что было в наших силах, в рамках подготовки. Сейчас у нас нет необходимости ждать результатов других матчей, все зависит от нас самих.

В нашей философии нет понятия «зрелый» или «молодой» футболист. Есть только понятие — «готов игрок или нет». Если игрок готов во всех сферах, то у него всегда будет шанс попасть в сборную», — добавил Штефан Таркович.

Напомним, поединок пройдет в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова в рамках пятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года в зоне Азия. Сборная Кыргызстана будет играть в красной форме. Начало игры — в 21.00.

В первом туре сборная КР потерпела поражение на выезде от Малайзии (3:4), после дома переиграла Оман (1:0), дважды обыграла Тайвань (2:0 в гостях и 5:1 на своем поле).