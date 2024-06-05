Камчыбек Ташиев встретился с игроками национальной сборной по футболу

Сегодня на стадионе имени Долона Омурзакова сборная Кыргызстана по футболу провела официальную тренировку перед завтрашним матчем с командой Малайзии.

Перед началом тренировки президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев встретился с игроками и пожелал им успехов в предстоящем матче.

«Завтра нас ждет очень важная игра. Ваша игра подарит любителям футбола надежду на светлое будущее этого вида спорта в нашей стране. Сейчас вся республика наблюдает за вами. Поэтому я надеюсь, что мы выиграем, получим путевку на Кубок Азии, а в будущем выйдем в следующий раунд чемпионата мира», — сказал он.

Завтра, 6 июня, на стадионе имени Долона Омурзакова состоится поединок пятого тура отборочного раунда чемпионата мира — 2026. Накануне сборная Малайзии по футболу прилетела в Бишкек.

Напомним, в ноябре прошлого года в матче первого тура в Куала-Лумпуре сборная Малайзии победила со счетом 4:3.

Начало матча Кыргызстан — Малайзия, который пройдет 6 июня в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова, — в 21.00. Входы на стадион будут открыты для зрителей в 19.00.