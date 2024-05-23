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Спорт

Кыргызстанец Эрлан Шеров выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по дзюдо

Кыргызстанец Эрлан Шеров выиграл бронзовую медаль на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в ОАЭ. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР в Instagram.

Эрлан Шеров оказался сильнее Кристиана Парлати из Италии.

В весовой категории до 90 килограммов, где заявлено 50 спортсменов, кыргызстанец одержал три победы и вышел в полуфинал. Однако затем уступил японскому спортсмену Гоки Тадзима.

После чемпионата будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники предстоящих Олимпийских игр в Париже. 
Ссылка: https://24.kg/sport/294759/
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