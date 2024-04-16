Юношеская сборная Кыргызстана завоевала медали на Кубке Азии по дзюдо, прошедшем в Ташкенте (Узбекистан). Об этом сообщила федерация данного вида спорта в соцсетях.

Среди девушек 16-17 лет Акмаржан Турдажиева (свыше 70 килограммов) и Айдай Какитаева (до 57 килограммов) завоевали серебряные медали.

Среди юниоров золотую медаль выиграл Эмирхан Жолдоказиев (свыше 100 кг).

Жанар Жолдошева (до 52 кг), Эржан Канатбеков (свыше 81 кг) и Акмаржан Турдажиева (свыше 100 кг) завоевали серебро, а Милена Боруболотова (до 48 кг) — бронзу.